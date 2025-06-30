6 тысяч рублей! Водительские права подорожают в два раза

Сбор за получение водительских прав станет вдвое больше: за удостоверение старого образца нужно будет отдать 4 тыс. рублей, за новое — 6 тыс. Подорожает и выдача международных прав – они обойдутся 3,2 тыс. рублей вместо с 1,6 тыс.

Получение паспорта транспортного средства (ПТС) подорожает в полтора раза, до 1,2 тыс. рублей. А внесение изменений в документ будет стоить 525 рублей (сегодня 350 рублей).

Станет дороже и госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС): на бумажном носителе — с 500 до 1,5 тыс. рублей, на пластиковом — до 4,5 тыс. рублей (сейчас 1,5 тыс.)

Госпошлина за выдачу госномеров на автомобиль повысится с 2 до 3 тыс. рублей. За транзитные номера на бумаге с сентября нужно будет платить 300 рублей (сейчас 200), на металле — 2,4 тыс. вместо 1,6 тыс.

Ранее автомобилисты осудили резкое повышение штрафов за непропуск авто с мигалками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

