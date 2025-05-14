Мошенники организовали первые в России «удаленные ограбления» в Уфе

Утверждается, что 13 мая 39-летняя местная жительница украла деньги сразу у двоих микрофинансовых организаций. Она нанесла им ущерб на сумму в 191 тысячу рублей. Отмечается, что правонарушительница угрожала взорвать гранату, если ей не предоставят доступ к наличным.

Позднее женщину задержали. Она призналась, что отдала мошенникам 300 тысяч рублей. Они также убедили ее, что на ее имя оформили кредит для перевода денег за границу. Затем один из них представился сотрудником ФСБ и потребовал купить страйкбольные гранаты и совершить ограбления. Полиция возбудила уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян через фейковую доставку из ПВЗ, напоминает НСН.

