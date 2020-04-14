Россиян предупредили о росте тарифов на связь

Топ-менеджеры телекоммуникационных компаний, опрошенные TelecomDaily, полагают, что рост тарифов на связь по итогам года может оказаться выше прогнозируемого. Как пишет «Коммерсантъ», если в конце 2019-го ожидалось, что сотовая связь в текущем году подорожает на 10%, то теперь большинство участников рынка полагают, что рост окажется бóльшим.

В частности, 38% участников опроса придерживаются мнения о том, что стоимость связи вырастет на 10–15%, а 24% считают, что этот показатель превысит 20%. Лишь 13% допустили, что цены останутся на прежнем уровне.

Отмечается, что в опросе участвовали 114 крупнейших федеральных и региональных операторов фиксированной связи из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.

Причинами роста цен, по мнению экспертов, в частности, станут ухудшение экономической ситуации в России на фоне коронавируса, а также колебания курсов валют. Положение операторов значительно подорвала потеря части клиентов из сегмента компаний малого и среднего бизнеса — выручка провайдеров здесь сократилась на треть и более.