Россиян предупредили о росте тарифов на связь
Топ-менеджеры телекоммуникационных компаний, опрошенные TelecomDaily, полагают, что рост тарифов на связь по итогам года может оказаться выше прогнозируемого. Как пишет «Коммерсантъ», если в конце 2019-го ожидалось, что сотовая связь в текущем году подорожает на 10%, то теперь большинство участников рынка полагают, что рост окажется бóльшим.
В частности, 38% участников опроса придерживаются мнения о том, что стоимость связи вырастет на 10–15%, а 24% считают, что этот показатель превысит 20%. Лишь 13% допустили, что цены останутся на прежнем уровне.
Отмечается, что в опросе участвовали 114 крупнейших федеральных и региональных операторов фиксированной связи из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Причинами роста цен, по мнению экспертов, в частности, станут ухудшение экономической ситуации в России на фоне коронавируса, а также колебания курсов валют. Положение операторов значительно подорвала потеря части клиентов из сегмента компаний малого и среднего бизнеса — выручка провайдеров здесь сократилась на треть и более.
Напомним, в январе НСН писала, что сотовые операторы подняли цены на архивных тарифах. Сообщалось, что это мера коснулась лишь небольшое число клиентов. В компаниях пояснили, что вынуждены прибегнуть к данной мере из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.
Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил НСН, что ничего неожиданного в повышении нет, но особое внимание со стороны СМИ, в первую очередь, связано с исполнением «закона Яровой».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В РПЦ рассказали, как самостоятельно освятить куличи дома
- Инфекционист назвала причины роста заболеваемости коронавирусом
- Эксперт объяснила «особый» сценарий распространения коронавируса в РФ
- СМИ: Четверть российских компаний планируют сокращение зарплат
- 20 процентов заемщиков России ничего не знают о своих кредитах