Аналитик призвал не искать подводных камней в повышении цен на сотовую связь

Сотовые операторы поднимают цены на архивных тарифах. Как пишет РИА Новости, «Мегафон» сделает это с 13 января, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») — с 16 числа. Но нововведения затронут лишь небольшое число клиентов.

В компаниях пояснили, что вынуждены прибегнуть к данной мере из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.

Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил НСН, что ничего неожиданного в повышении нет, но особое внимание со стороны СМИ, в первую очередь, связано с исполнением «закона Яровой».

«Сегодня уже более 70% абонентов всех операторов подключены к новым пакетным тарифным планам. Есть аудитория 10-15%, которая до сих пор подключена к архивным тарифам. И операторы не менее раза в год меняют их условия. Но сейчас просто больше внимания уделяется новым ценовым характеристикам на фоне исполнения закона Яровой, повышения НДС и некоторых других аспектов», - заявил эксперт.