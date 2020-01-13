Аналитик призвал не искать подводных камней в повышении цен на сотовую связь
Глава информационно-аналитического агентства заявил НСН, что тарифы поднимаются каждый год, но сейчас повышенное внимание СМИ связано с так называемым «пакетом Яровой».
Сотовые операторы поднимают цены на архивных тарифах. Как пишет РИА Новости, «Мегафон» сделает это с 13 января, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») — с 16 числа. Но нововведения затронут лишь небольшое число клиентов.
В компаниях пояснили, что вынуждены прибегнуть к данной мере из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.
Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил НСН, что ничего неожиданного в повышении нет, но особое внимание со стороны СМИ, в первую очередь, связано с исполнением «закона Яровой».
«Сегодня уже более 70% абонентов всех операторов подключены к новым пакетным тарифным планам. Есть аудитория 10-15%, которая до сих пор подключена к архивным тарифам. И операторы не менее раза в год меняют их условия. Но сейчас просто больше внимания уделяется новым ценовым характеристикам на фоне исполнения закона Яровой, повышения НДС и некоторых других аспектов», - заявил эксперт.
По прогнозу экспертов Content Review, в 2020 году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18%.
Напомним, вступивший в силу с 1 октября 2018 года пакет антитеррористических законов обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Это требует существенных затрат на закупку оборудования. Речь идет о суммах от 40 до 50 миллиардов рублей.
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