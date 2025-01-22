Россиян предупредили о росте платежей за отопление следующей зимой на 60%
Примерно половина регионов РФ используют способ оплаты отопления равномерно в течение года, если их переведут на форму зимне-осенней оплаты, сумма очень сильно подрастет, отметил в эфире НСН Евгений Шлеменков.
Если Минстрой РФ сделает приоритетным способ оплаты отопления только в осенне-зимний период вместо равномерного распределения платежей в течение года, то платежи в это время вырастут до 60%, заявил вице-президент общественной организации «Опора России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в разговоре с НСН.
Ранее замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя Дмитрий Нифонтов заявил, что министерство планирует сделать приоритетным способ оплаты отопления только в осенне-зимний период вместо распределения платежей в течение года. По его словам, новое постановление, которым будет установлен запрет на принятие решения об оплате отопления равномерно в течение года, вступит в силу с 1 марта. При этом регионы, которые уже используют такой способ оплаты, смогут его сохранить. Шлеменков отметил, что разница в платежах будет большая.
«Они здорово вырастут, потому что в летний период, когда отопления нет, эта позиция исчезает. А у нас самая большая позиция в платежке – это как раз тепло. То есть, она в районе 55-60% занимает, если в среднем брать по году. Поэтому будет большая разница. Но дело в том, что люди и в регионах по-разному это все воспринимают. То есть, кому-то нравится так, кому-то этак. Наверное, когда все время поровну платят, так как это делается в Москве, меньше стресс. А когда начинается отопительный сезон при другом способе оплаты, она сразу очень прилично растет, где-то на эти самые 50-60%. Для пенсионера, наверное, это трудновато. С другой стороны, в это время он может иметь компенсацию, потому что у него расходы за месяц становятся больше. И, соответственно, он может иметь право на компенсацию расходов по коммунальным услугам», - сказал Шлеменков.
По его данным, примерно половина регионов России используют способ оплаты отопления равномерно в течение года.
«Примерно половина регионов используют способ оплаты отопления равномерно, по моим данным. Мы уже много раз пытались и так сделать, и этак. И каждый из этих способов оплаты имеет свои плюсы и свои минусы. Поэтому было когда-то принято решение, что регионы сами определяют, как им поступать. Я считаю, это было разумное решение. А в том, что сейчас мы хотим их одинаково причесать, я просто не вижу никакого смысла», - указал собеседник агентства.
Также Шлеменков отметил, что каждый регион, исходя из своих особенностей отопительного сезона, решит сам, какой способ оплаты будет лучше.
«Мне кажется, что если в регионах об этом договорились каким-то образом, то не стоит их силой переводить в другую категорию. Это все-таки в регионах лучше... Толковее решается, исходя из местных условий. Потому что отопительный сезон в разных регионах разный: где-то он девять месяцев, где-то шесть… Особенности регионов диктуют, как им удобнее и лучше», - добавил он.
С 1 июля в России вырастет большинство тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в том числе на отопление и электричество. Конкретные тарифы в денежном выражении определяет сам регион – они могут быть и меньше предельно разрешенного индекса роста. Предельный размер роста в том или ином регионе определяет правительство России с помощью специального индекса. В 2025 году по стране в целом величина этого индекса находится в диапазоне 8,6-21,1% по сравнению с нынешними тарифами, передает «Радиоточка НСН».
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