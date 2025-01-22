Россиян предупредили о росте платежей за отопление следующей зимой на 60%

Если Минстрой РФ сделает приоритетным способ оплаты отопления только в осенне-зимний период вместо равномерного распределения платежей в течение года, то платежи в это время вырастут до 60%, заявил вице-президент общественной организации «Опора России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в разговоре с НСН.

Ранее замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя Дмитрий Нифонтов заявил, что министерство планирует сделать приоритетным способ оплаты отопления только в осенне-зимний период вместо распределения платежей в течение года. По его словам, новое постановление, которым будет установлен запрет на принятие решения об оплате отопления равномерно в течение года, вступит в силу с 1 марта. При этом регионы, которые уже используют такой способ оплаты, смогут его сохранить. Шлеменков отметил, что разница в платежах будет большая.