Эксперт по ЖКХ объяснил рост тарифов в январе структурой расчетных периодов

«В декабре данные с приборов учета зачастую снимаются раньше стандартного срока — например, до середины месяца. Это приводит к тому, что в январской квитанции учитывается более длинный период», - пояснил он в беседе с NEWS.ru.

По словам Бондарь, в первый месяц года оплачиваемый срок в некоторых случаях может составлять до 45 дней. Помимо прочего на тарифы ЖКУ влияют и региональные индексации. К примеру, в Москве с января 2025 года плата за капремонт выросла на 15%.



Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов допустил, что летом 2025 года тарифы ЖКХ повысятся на 11,9%. При этом в ряде регионов рост тарифов ЖКУ может превысить средние значения, передает «Радиоточка НСН».

