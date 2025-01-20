Эксперт по ЖКХ объяснил рост тарифов в январе структурой расчетных периодов
Структура расчетных периодов отчасти стала причиной увеличения роста ЖКУ в январе 2025 года, заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«В декабре данные с приборов учета зачастую снимаются раньше стандартного срока — например, до середины месяца. Это приводит к тому, что в январской квитанции учитывается более длинный период», - пояснил он в беседе с NEWS.ru.
По словам Бондарь, в первый месяц года оплачиваемый срок в некоторых случаях может составлять до 45 дней. Помимо прочего на тарифы ЖКУ влияют и региональные индексации. К примеру, в Москве с января 2025 года плата за капремонт выросла на 15%.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов допустил, что летом 2025 года тарифы ЖКХ повысятся на 11,9%. При этом в ряде регионов рост тарифов ЖКУ может превысить средние значения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru