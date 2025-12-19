Россиян напугали «серыми» гаджетами на маркетплейсах в следующем году
На маркетплейсах всегда можно будет найти бюджетные гаджеты, заявил НСН Константин Подстрешный.
В следующем году на российских маркетплейсах станет еще больше гаджетов, ввезенных по «серым» схемам, сказал НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.
Недорогие ноутбуки в России могут оказаться в дефиците — речь идет об устройствах в ценовом диапазоне 20–30 тысяч рублей, пишут «Известия». Причина в том, что Intel сократил производство бюджетных процессоров для них в пользу более мощных и производительных решений, из-за чего на мировом рынке ощущается нехватка доступных чипов для сборки устройств начального уровня. Цены на недорогие ноутбуки за последние три месяца уже выросли примерно на 25%. Подстрешный отметил, что на маркетплейсах всегда можно будет найти бюджетные гаджеты.
«На маркетплейсах представлено очень много "серых" бюджетных гаджетов. Поставки такого сегмента очень объемны. В следующем году эти объемы будут еще увеличиваться, потому что у нас появится технологический сбор на сложную электронику. "Серые" схемы это все будут обходить. На маркетплейсах будет все. Даже если где-то прикроют эти "серые" поставки, то ручеек потечет в другом месте», — сказал собеседник НСН.
Ранее Подстрешный рассказал НСН, что ажиотажный на рынке видеокарт вызван дефицитом оперативной памяти на фоне взрывного развития нейросетей.
