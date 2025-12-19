Мединский: Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат
19 декабря 202512:40
Россия передала Украине тела тысячи военных ВСУ. Об этом рассказал в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский.
«В рамках стамбульских договоренностей Украине переданы тела тысячи погибших украинских военных», - указал он.
При этом РФ передали тела 26 погибших российских военнослужащих.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва передала Киеву свыше 11 тысяч тел погибших солдат ВСУ и получила тела 201 российского бойца.
