Google оштрафовали на 15,2 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
Таганский районный суд в Москве оштрафовал корпорацию Google более чем на 15 млн рублей из-за отказа удалить запрещенный контент. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Компания Google LLC была признана виновной в неудалении информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению таких данных предусмотрена законодательством РФ.
«Судом назначены административные наказания в виде административных штрафов в размере 3,8 миллиона рублей за каждое нарушение, общая сумма которых составила 15,2 миллиона рублей», - отмечается в сообщении.
Ранее в Москве оштрафовали стриминговую платформу Twitch на 6 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора.
