Владимир Путин начал прямую линию
19 декабря 202512:10
Началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.
Модераторы мероприятия — журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.
На прямую линию президента поступило больше 2,5 миллиона обращений. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве.
Программа совмещает традиционные ответы на вопросы от россиян и большую пресс-конференцию для журналистов. Представители СМИ с самых разных уголков мира прибыли, чтобы напрямую освещать выступление российского лидера, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
