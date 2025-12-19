Владимир Путин начал прямую линию

Началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.

Эксперт назвал главную цель хакеров во время прямой линии с Путиным

Модераторы мероприятия — журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

На прямую линию президента поступило больше 2,5 миллиона обращений. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве.

Программа совмещает традиционные ответы на вопросы от россиян и большую пресс-конференцию для журналистов. Представители СМИ с самых разных уголков мира прибыли, чтобы напрямую освещать выступление российского лидера, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Прямая Линия С Владимиром ПутинымВладимир Путин

