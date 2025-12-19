«Сейчас мне нужно поехать на свою дачу в Санкт-Петербурге, где у меня есть сосед [актер Жерар] Депардье, а через дорогу - [бывший президент Сирии Башар] Асад», - отметил политик.

Де Вевер предложил журналисту «сделать из этого заголовок». Премьер отреагировал так на беседу с репортером, ранее назвавшим политика «самым ценным активом» России.

Барт де Вевер стал один из чиновников, которые на саммите ЕС отвергли идею конфискации замороженных российских активов, отмечает «Свободная пресса».

