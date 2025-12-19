Командир штурмовой группы рассказал о сложностях при взятии Северска

Самое сложное — дойти до Северска незаметно, заявил Герой России Наран Очир-Горяев на прямой линии президента России Владимира Путина, которая 19 декабря проходит в Гостином дворе в Москве.

«Мы двигались малыми группами и накопились под носом противника. А потом ждали приказа о вхождении в город», — заявил Герой России, отвечая на вопрос президента.

По его словам, украинские военные, отступая из Северска, расстреливали мирных жителей, главным образом молодых людей.

«Когда мы зашли, мирные жители находились в тяжелом состоянии. Они ждали нашего прихода», — отметил Очир-Горяев.

Он отметил, что при взятии Северска были задействованы 24 группы, 84 человека, потеряли всего четырех бойцов.

Ранее Путин заявил, что стратегическая инициатива на поле боя полностью перешла в руки ВС РФ. По словам российского лидера, Красный Лиман будет взят в ближайшее время, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
