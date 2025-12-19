Путин сообщил о росте ВВП почти на 10% за три года
Снижение темпов экономического роста — это плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Российский лидер подчеркнул: рост экономики России за три года составил 9,7%, намного выше, чем в Европе.
Он отметил, что в целом проблему инфляции в России удается решать, к концу года она будет 5,7-5,8%.
Кроме того, президент заявил, что уровень безработицы, который и так был рекордным, стал еще ниже — 2,2%. Путин также рассказал о сохранении хороших темпов повышения реальных зарплат: по его словам, за год они выросли на 4,5%.
Прямая линия и пресс-конференция президента — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — стартовала в полдень 19 декабря. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве. На прямую линию президента поступило больше 2,5 миллиона обращений. Представители СМИ с самых разных уголков мира прибыли, чтобы напрямую освещать выступление российского лидера, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
