Путин заявил, что Красный Лиман будет взят в ближайшее время
Стратегическая инициатива на поле боя полностью перешла в руки ВС РФ, Красный Лиман будет взят в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря.
«Думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время, 50% города уже находится под контролем армии России», - уточнил президент.
Затем, подчеркнул он, движение российских войск будет продолжено к Славянску. Также президент констатировал, что Купянск находится под контролем ВС РФ - в окружении там 3,5 тысячи военных ВСУ. Как отметил Путин, шансов у противника практически нет.
Помимо прочего, он рассказал, что освобождено более половины Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) и столько же Гуляйполя в Запорожской области. Создаются зоны безопасности в Сумской, Харьковской областях.
По словам президента РФ, стратегическая инициатива на фронте полностью перешла к России после того, как украинцев «вышибли» с Курской земли. Так, российские войска наступают по всем направлениям, противник отходит, отметил Путин. При этом украинские военнослужащие безуспешно пытаются вернуть хотя бы часть Красноармейска и несут серьезные потери.
Прямая линия и пресс-конференция президента - программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартовала в эфире в полдень, 19 декабря. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
