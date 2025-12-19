Минобороны Белоруссии: Наращивать группировку войск с РФ не планируется

Планов наращивать региональную группировку войск России и Белоруссии нет. Об этом заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин.

«Региональную группировку... увеличивать не планируется. Нам достаточно того, что у нас есть», - сообщил министр журналистам.

По словам Хренина, взаимодействие с Россией-стратегическим союзником будет только улучшаться. Стороны определили все планы и порядок действий, остается «готовиться самим и понимать единство и взаимодействие в решении всех, прежде всего проблемных вопросов».

Ранее Хренин заявил, что Минск спокойно относится к идее размещения а Украине ядерного оружия, пишет «Свободная пресса».

