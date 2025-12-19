Лукашенко заявил, что РФ сообщила ему о слежке США за телефонами окружения
Президента Белоруссии Александра Лукашенко проинформировали о слежке США за телефонами его окружения. Об этом пишет ТАСС.
Соответствующие сведения белорусскому лидеру предоставила Россия.
«Во второй раз в течение этого года меня лично предупредила контрразведка России о том, что телефоны людей, которые рядом с президентом - мои дети, еще кто-то, - они на контроле США», - подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что узнал «фамилии и телефоны». По словам Лукашенко, проводная связь в его резиденции защищена от прослушки с американской стороны.
Ранее Лукашенко заявил, что гарантирует свое хорошее состояние здоровья к выборам президента в 2030 году, но не гарантирует свое участие в них.
