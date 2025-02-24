Россиян предупредили о подорожании Samsung после возобновления поставок

Смартфоны Samsung подорожают в официальных магазинах в случае возобновления прямых поставок в Россию заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в разговоре с НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что южнокорейская компания Samsung, которая долгое время оставалась в стороне от возобновления активности на российском рынке, начала наращивать свои маркетинговые усилия в России. По данным TelecomDaily, в январе-феврале 2025 года компания увеличила свою рекламную активность на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Несмотря на активизацию маркетинга, в компании подчеркивают, что решение о возобновлении прямых поставок продукции в РФ пока не принято.