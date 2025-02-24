Россиян предупредили о подорожании Samsung после возобновления поставок
Параллельный импорт – это очень эффективный механизм, позволяющий закупать смартфоны, стоимость которых со временем снижается, отметил в эфире НСН эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Смартфоны Samsung подорожают в официальных магазинах в случае возобновления прямых поставок в Россию заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в разговоре с НСН.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что южнокорейская компания Samsung, которая долгое время оставалась в стороне от возобновления активности на российском рынке, начала наращивать свои маркетинговые усилия в России. По данным TelecomDaily, в январе-феврале 2025 года компания увеличила свою рекламную активность на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Несмотря на активизацию маркетинга, в компании подчеркивают, что решение о возобновлении прямых поставок продукции в РФ пока не принято.
«Не могу говорить о том, что цена снизится в случае возобновления прямых поставок, потому что параллельный импорт – это очень эффективный механизм, который позволяет закупать смартфоны, и со временем у них стоимость снижается. Думаю, что в официальных магазинах Samsung, по-моему, Samsung Plus они назывались, цены будут, может быть, даже выше, чем сейчас на условном Ozon. При этом у нас очень сильно выросли продажи именно китайских смартфонов во всех сегментах. То есть, Honor, Huawei, Realme, Xiaomi и другие прям нарастили долю за это время, потому что не было маркетинга», - сказал Корнейчук.
Он отметил, что те билборды, которые раньше были заняты смартфонами Samsung, сегодня заняты смартфонами Honor, Huawei, Realme и других брендов.
«Представители Samsung как были в России, так здесь и остаются. То же самое касается и многих других компаний, которые формально у нас не присутствуют, но в реальности они есть. Допустим, MSI на российском рынке официально, никогда не уходили, постоянно присутствуют. И, кстати говоря, даже наращивали долю очень хорошо именно за счет того, что они остались. Ну а что касается других тайваньских компаний, типа того же Asus, они также фактически работают в России, находятся здесь, просто они маркируются теперь как Asus СНГ. То есть без упоминания России. Если им пишешь в техподдержку: «Ребята, а вы работаете вообще в России?», они говорят: «Мы работаем в СНГ». И Samsung здесь тоже присутствовали и никуда не уходили. Они единственное, что свернули маркетинговую активность. Те билборды, которые раньше были заняты смартфонами Samsung, у нас оказались заняты смартфонами Honor, Huawei, Realme и других брендов», - указал собеседник агентства.
Кроме того, Корнейчук объяснил, что Samsung выбрали тактику «свернуть свою деятельность в России, не сворачивая».
«Если на такие компании, как Samsung, оказывается давление, и они рискуют попасть под вторичные санкции, потерять полностью, допустим, рынок США или Евросоюза, или попасть под огромные штрафы, которые превышают доход с такого даже крупного рынка, как Россия… Они могут начать рассматривать варианты, как бы им здесь свернуть деятельность. Но также они могут рассматривать варианты, как бы им здесь свернуть деятельность, не сворачивая. И, собственно говоря, эту стратегию они, как мы видим, и выбрали, они отсюда не ушли. И на вопрос о возможном полном возвращении Samsung в Россию их официальный представитель высказывался, что еще ничего не решено. Это вопрос о возвращении маркетинга в первую очередь и официальных белых поставок смартфонов со всеми разблокированными фичами», - добавил он.
Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что ряд южнокорейских брендов, включая LG, Samsung и Hyundai, рассматривают возможность возобновления своей деятельности в России. Однако официальных подтверждений о возобновлении поставок от этих компаний пока не поступало, передает «Радиоточка НСН».
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