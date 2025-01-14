«Отжали долю»: Китайские смартфоны вытесняют Samsung с российского рынка

Китайские смартфоны вытесняют продукцию Samsung на российском рынке, компания не может представить ничего принципиально нового, заявил эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец в разговоре с НСН.

Ранее южнокорейская компания Samsung объявила о выкупе у пользователей некоторых смартфонов в рамках новой программы Galaxy Easy Compensation, направленной на сокращение электронных отходов и содействие переработке. В отличие от программ trade-in, покупать новое устройство взамен старого не обязательно. Программа стартует с 14 января в Южной Корее, а впоследствии распространится и на международном рынке. Пользователь сможет оставить заявку на сайте и отправить смартфон курьером. Побыванец отметил, что компания потенциально может полностью вернуться на российский рынок.