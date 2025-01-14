«Отжали долю»: Китайские смартфоны вытесняют Samsung с российского рынка
На российский рынок могут выйти новые бренды смартфонов, однако им может помешать большая конкуренция, отметил в эфире НСН Александр Побыванец.
Китайские смартфоны вытесняют продукцию Samsung на российском рынке, компания не может представить ничего принципиально нового, заявил эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец в разговоре с НСН.
Ранее южнокорейская компания Samsung объявила о выкупе у пользователей некоторых смартфонов в рамках новой программы Galaxy Easy Compensation, направленной на сокращение электронных отходов и содействие переработке. В отличие от программ trade-in, покупать новое устройство взамен старого не обязательно. Программа стартует с 14 января в Южной Корее, а впоследствии распространится и на международном рынке. Пользователь сможет оставить заявку на сайте и отправить смартфон курьером. Побыванец отметил, что компания потенциально может полностью вернуться на российский рынок.
«Российский рынок для Samsung имеет значение, потому что компания исторически уделяла много внимания России, всегда презентовала свои флагманские устройства, активно продвигала бюджетные линейки. В целом компания очень трепетно относилась к российскому рынку, потому что предлагала все новое, современное, поддержка всегда была. И хочется верить, что она не оставит и продолжит продвигать устройства. Но сейчас очень активны китайские производители и они уверено отжимают долю у Samsung, которая к настоящему времени особо ничего нового представить не может. Если посмотреть на топовые раскладушки, то они остаются, мягко говоря, такими же, как были несколько лет назад. Сейчас ждем новый флагман, посмотрим, что там будет. Но это уже не вопрос России, а целого потенциализма самих устройств», - сказал Побыванец.
Он отметил, что пока сложно утверждать, появится ли новая программа Galaxy Easy Compensation в России.
«В текущих условиях говорить об очевидных глобальных нововведениях или изменениях сложно, потому что пока компания работает через операторов, с ретейлом и таким образом продвигает свои продукты. Возможно, конечно, что она при участии таких партнеров попробует что-то предпринять... Но это пока только догадки. Говорить о том, что это появится у нас, пока очень сложно», - указал собеседник агентства.
Кроме того, Побыванец подчеркнул, что на российский рынок могут выйти новые бренды смартфонов, однако им может помешать большая конкуренция.
«Новые бренды могут выйти на рынок, регулярно это бывает. Вопрос лишь в том, насколько рынок готов к встрече новых брендов. Вопрос, кто сможет задержаться надолго, потому что наценки на телефоны все меньше и меньше, конкуренция все выше. Я думаю, что тут или старички выигрывают, кто может долго удержать, тот же Samsung, у кого есть имя и кто котируется, или молодые и отчаянные, которые могут зайти... Но потом им как-то все равно надо зарабатывать, потому что маркетплейсы давят скидками и акциями. Сейчас на российский рынок, если будут бренды заходить, то это очень смелые и отважные. Не потому что они плохие и некачественные, просто тут работает имя бренда и цена, потому что телефоны очень сильно стали похожи друг на друга. И работает уже или цена, или имя бренда. Это, по сути, два столба, на которых все держится», - добавил он.
В марте 2022 года Samsung заявила о приостановке поставки своей продукции в Россию. Позже из-за нехватки компонентов был остановлен и единственный российский завод производителя в Калуге. Однако в июне того же года Samsung возобновила продажи на экспорт произведенной в России продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и другие страны. После начала специальной военной операции Samsung уступила лидерство по доле на рынке смартфонов, телевизоров и пылесосов турецким и китайским брендам, передает «Радиоточка НСН».
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