Россиян предупредили о новом способе мошенничества с клонами банковских карт
Мошенники начали обманывать россиян с помощью клонов банковских карт, сообщила пресс-служба ВТБ.
Злоумышленники любым способом пытаются уговорить жертву установить какое-либо приложение на телефон, чтобы якобы продлить действие антивируса или еще что-то подобное. Но на самом деле на телефон устанавливается шпионская программа, которая ворует данные банковской карты и делает ее клон. Этот клон мошенники привязывают к своему устройству, чтобы без проблем расплачиваться в магазинах и прочих местах.
Также аферисты воспользовались тем, что многие компании устраивают для клиентов и пользователей розыгрыши призов, особенно к новогодним праздникам. Мошенники создают в Telegram ложные аккаунты в стиле известных брендов и маркетплейсов, предлагая клиентам от их имени принять участие в розыгрыше. Согласившимся сообщают о выигрыше, а затем пытаются узнать личную информацию, доступы от личного кабинета пользователя маркетплейса, данные банковских карт.
Ранее МВД предупредило новом виде мошенничества – спуфинге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru