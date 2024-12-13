Россиян предупредили о новом способе мошенничества с клонами банковских карт

Мошенники начали обманывать россиян с помощью клонов банковских карт, сообщила пресс-служба ВТБ.

Злоумышленники любым способом пытаются уговорить жертву установить какое-либо приложение на телефон, чтобы якобы продлить действие антивируса или еще что-то подобное. Но на самом деле на телефон устанавливается шпионская программа, которая ворует данные банковской карты и делает ее клон. Этот клон мошенники привязывают к своему устройству, чтобы без проблем расплачиваться в магазинах и прочих местах.