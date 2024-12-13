Россиян предупредили о новом способе мошенничества с клонами банковских карт

Мошенники начали обманывать россиян с помощью клонов банковских карт, сообщила пресс-служба ВТБ.

Злоумышленники любым способом пытаются уговорить жертву установить какое-либо приложение на телефон, чтобы якобы продлить действие антивируса или еще что-то подобное. Но на самом деле на телефон устанавливается шпионская программа, которая ворует данные банковской карты и делает ее клон. Этот клон мошенники привязывают к своему устройству, чтобы без проблем расплачиваться в магазинах и прочих местах.

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Также аферисты воспользовались тем, что многие компании устраивают для клиентов и пользователей розыгрыши призов, особенно к новогодним праздникам. Мошенники создают в Telegram ложные аккаунты в стиле известных брендов и маркетплейсов, предлагая клиентам от их имени принять участие в розыгрыше. Согласившимся сообщают о выигрыше, а затем пытаются узнать личную информацию, доступы от личного кабинета пользователя маркетплейса, данные банковских карт.

Ранее МВД предупредило новом виде мошенничества – спуфинге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
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