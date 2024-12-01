Мошенники рассылают россиянам открытки с вредоносным кодом

Мошенники часто используют в своих схемах рассылки в мессенджерах. Также небезопасными могут быть и картинки уменьшенного размера, которые требуют увеличения, чтобы понять, что на них изображено. Просмотр изображения может перебросить на фишинговый сайт, который автоматически соберет персональные данные, а пользователь этого и не заметит.

Зараженные картинки и фото часто приходят от знакомых контактов из-за взлома их аккаунта в мессенджере.

Более 50% россиян столкнулись с мошенниками перед распродажами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

