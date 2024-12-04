МВД предупредило новом виде мошенничества - спуфинге

Чтобы не стать жертвой аферистов, россиянам посоветовали обращать внимание на адрес отправителя сообщений, быть аккуратными с почтовыми вложениями, проверять адресную строку в браузере, не отвечать на незнакомые звонки, а также не оставлять в Сети личные данные.

Ранее стало известно, что мошенники научились похищать данные через рассылку фото в Telegram, которые несут в себе вредоносные программы.



