МВД предупредило новом виде мошенничества - спуфинге
МВД сообщило распространяющемся виде мошенничества с помощью спуфинга (от англ. spoofing — подмена). Злоумышленник при этом маскируется под другого человека или компанию. Например, они могут подменять номер - звонить с номера 900 или с номера знакомого. Мошенники могут создать вредоносный фальшивый сайт, похожий на настоящий, или рассылать вредоносные файлы под видом деловой информации. При переходе по ссылкам преступники получают доступ к чужим устройствам, а пользователь лишится личной информации и денег, рассказали сотрудники УВД по Костромской области.
Чтобы не стать жертвой аферистов, россиянам посоветовали обращать внимание на адрес отправителя сообщений, быть аккуратными с почтовыми вложениями, проверять адресную строку в браузере, не отвечать на незнакомые звонки, а также не оставлять в Сети личные данные.
Ранее стало известно, что мошенники научились похищать данные через рассылку фото в Telegram, которые несут в себе вредоносные программы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru