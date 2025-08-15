Россиян предупредили о новой магнитной буре и предостерегли от работы
Солнечные излучения не всегда достигают Земли, но от них ничем не защититься, кроме как отдыхом и расслаблением, заявил НСН Лев Зеленый.
Магнитные излучения могут быть опасны для людей, но человечество пока не придумало, как с ними бороться, единственный вариант — снижать нагрузки и высыпаться, рассказал научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы России академик Лев Зеленый в беседе с НСН.
Крупная корональная дыра уже несколько дней растет на обращенной к Земле стороне Солнца. За последние сутки произошел особенно быстрый рост её площади и размеров, которые за 24 часа увеличились примерно на 50%, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН. Академик дал советы, как избежать негативных последствий магнитного излучения.
«Некоторые корональные дыры могут представлять опасность, потому что выбрасываются большими объемами массы, которые могут долететь до Земли. Но магнитное поле нашей планеты их останавливает, хотя крупные выбросы солнечной плазмы могут растекаться по низким широтам. Это явление провоцирует полярное сияние, которое теперь можно даже заметить в Москве и Подмосковье. Споры о том, насколько такие эффекты опасны для здоровья людей все еще идут. Статистика показывает, что людям в стрессовом состоянии может стать плохо, но снизить негативные последствия пока никак нельзя. Человечество еще бессильно перед магнитными бурями, но здесь можно снизить нагрузку, интенсивность рабочего дня, раньше ложиться спать», — подчеркнул он.
Ранее врач-невролог Павел Хорошев рассказал НСН, на какие органы влияют магнитные бури.
