Магнитные излучения могут быть опасны для людей, но человечество пока не придумало, как с ними бороться, единственный вариант — снижать нагрузки и высыпаться, рассказал научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы России академик Лев Зеленый в беседе с НСН.

Крупная корональная дыра уже несколько дней растет на обращенной к Земле стороне Солнца. За последние сутки произошел особенно быстрый рост её площади и размеров, которые за 24 часа увеличились примерно на 50%, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН. Академик дал советы, как избежать негативных последствий магнитного излучения.