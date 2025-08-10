ИКИ РАН: На Земле завершилась 30-часовая магнитная буря
На Земле завершилась 30-часовая магнитная буря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По данным ИКИ РАН, магнитная буря достигла пика на уровне G2.0 — это соответствует умеренной интенсивности. Тем не менее, такой уровень стал рекордным с момента аналогичного геомагнитного события 13–14 июня.
Утром 10 августа по московскому времени обстановка начала стабилизироваться: с этого времени геомагнитные индексы держатся в «зеленой зоне». Однако специалисты отмечают, что Земля по-прежнему находится под влиянием корональных дыр на Солнце, из-за которых скорость солнечного ветра превышает норму примерно на 50%.
Учёные предупреждают, что колебания температуры и индукции межпланетного магнитного поля могут продолжаться до середины следующей недели, что повышает вероятность повторных геомагнитных возмущений.
Ранее прач-невролог Павел Хорошев заявил НСН, что магнитные бури могут влиять только на ломоту в суставах.
