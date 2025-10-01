В Лос-Анджелесе умерла двукратная лауреатка «Оскара» Мишель Берк

На 76-м году жизни скончалась знаменитая гример Мишель Берк, сообщило издание Deadline. Она умерла 26 сентября в Лос-Анджелесе.

Берк стала первой женщиной, получившей «Оскар» за лучший грим — в 1983 году за работу над фильмом Жан-Жака Анно «Борьба за огонь». Вторую статуэтку она получила за «Дракулу» (1993). Также специалистка неоднократно номинировалась на премию, в том числе за «Клан пещерного медведя», «Сирано де Бержерака» и «Клетку».

В США умерла 22-летняя дочь Уитни Хьюстон

За карьеру Берк поработала более чем над 50 фильмами и сериалами. В ее фильмографии — «Интервью с вампиром», «Миссия невыполнима», «Обливион» и «Особое мнение». Она сотрудничала с Томом Крузом, Шэрон Стоун, Брэдом Питтом и Пенелопой Крус.

Мишель Берк родилась в Дублине в 1949 году и начинала карьеру в Канаде. В 2022 году она стала лауреатом премии Гильдии визажистов и парикмахеров, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОскарСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры