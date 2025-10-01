Он также заметил, что россияне платить за интернет больше просто не смогут.

«Люди за пределами Москвы живут на 20-25 тысяч рублей в месяц, поэтому более дорогой интернет они просто не смогут оплачивать. Надо учитывать множество факторов. По зарплате, по налогам, по отчислениям, которые тратят на продукты и еще что-то. Кроме того, каждый год стоимость интернета увеличивается в России где-то на 10-12%», - пояснил эксперт.

Ранее в Госдуме призвали пересчитывать плату при отключении интернета, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

