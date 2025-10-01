Дешевый интернет в России связали с уровнем зарплат и курсом рубля

Люди за пределами Москвы живут на 20-25 тысяч рублей в месяц, поэтому более дорогой интернет они просто не смогут оплачивать, заявил в беседе с НСН Денис Кусков.


Снижение курса рубля по отношению к основным валютам способствовало удешевлению стоимости интернета в России, рассказал НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

Среди крупных мировых экономик Россия заняла второе место по стоимости домашнего интернета, выяснило РИА Новости, изучив информацию Росстата и статические данные по разным странам. Самый дешевый интернет оказался в Индии, в месяц он обходится в 7,7 доллара. Россия расположилась на втором месте: по данным Росстата абонентская плата за доступ к интернету в месяц обходится в 693 рубля или 8,7 доллара. Замкнула тройку Румыния со стоимостью интернета в 9,8 доллара.

Кусков отметил, что на стоимость интернета влияет и вариант тарифного плана.

«Действительно, стоимость интернета в России заметно ниже, чем в большинстве других стран. Этому способствовало уменьшение курса рубля по отношению к основным валютам. Кроме того, необходимо учитывать, что стоимость интернета зависит и от вариантов тарифных планов. Можно сказать, что на сегодняшний день Россия точно входит в пятерку стран с самым дешевым интернетом», - отметил эксперт.

Он также заметил, что россияне платить за интернет больше просто не смогут.

«Люди за пределами Москвы живут на 20-25 тысяч рублей в месяц, поэтому более дорогой интернет они просто не смогут оплачивать. Надо учитывать множество факторов. По зарплате, по налогам, по отчислениям, которые тратят на продукты и еще что-то. Кроме того, каждый год стоимость интернета увеличивается в России где-то на 10-12%», - пояснил эксперт.

