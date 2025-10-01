Без инфантилов: Мужское ядро сайтов знакомств повзрослело

Самые активные пользователи сайтов знакомств – работающие мужчины от 25 до 35 лет, сказал в эфире НСН Андрей Бронецкий.

Интернет остается главным местом для знакомств желающих найти себе пару, при этом молодежь практически не пользуется приложениями для знакомств, объяснил НСН генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий.

Согласно исследованию Института демографического развития, каждый пятый мужчина считает, что можно найти пару в соцсетях и дейтинг-приложениях, а среди девушек такой вариант выбирают 10%. Бронецкий назвал эти оценки заниженными.

«Этот точно не убежит!» Шрекинг объяснили неуверенностью и нарциссизмом
«По американским исследованиям основной канал для знакомства – это интернет. Я не думаю, что в нашей стране это сильно отличается, поэтому говорить о том, что знакомятся 10% или 20% - это не похоже на правду. В целом, самый активный возраст в использовании сервисов для знакомств – от 25 до 35 лет, когда уже есть работа, а возраст не такой большой. Раньше, лет 20 назад, эта планка была сильно ниже, люди начинали активно знакомиться раньше. Сейчас молодое поколение в целом более инфантильно, поэтому построение отношений, создание семьи, свадьба - все это отодвинулось сильно дальше», - заключил собеседник НСН.

Директор сервиса «VK Знакомства» Игорь Кузнецов ранее объяснил «Радиоточке НСН», что онлайн-знакомства не зло, а возможность найти людей с похожими интересами и жизненными целями.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ИнтернетПодростки

Горячие новости

Все новости

партнеры