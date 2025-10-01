Интернет остается главным местом для знакомств желающих найти себе пару, при этом молодежь практически не пользуется приложениями для знакомств, объяснил НСН генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий.

Согласно исследованию Института демографического развития, каждый пятый мужчина считает, что можно найти пару в соцсетях и дейтинг-приложениях, а среди девушек такой вариант выбирают 10%. Бронецкий назвал эти оценки заниженными.