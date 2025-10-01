В Крыму призвали экономить топливо и пользоваться общественным транспортом

Жителям Крыма стоит выезжать на личных автомобилях только при реальной необходимости, заявил советник главы республики Олег Крючков. Он подчеркнул, что поездки следует планировать заранее и объединять, чтобы сократить расход бензина.

По его словам, в условиях дефицита топлива приоритетным видом передвижения должен быть общественный транспорт, который полностью обеспечен горючим. Крючков также напомнил, что после завершения курортного сезона в регионе снизились цены на такси, и этот вариант можно использовать там, где нет нужды в личном авто.

Советник посоветовал приобретать бензин лишь тогда, когда бак действительно пуст, и соблюдать установленный лимит в 20 литров на машину. Это ограничение введено для того, чтобы как можно больше водителей смогли заправиться.

Помимо этого, Крючков рекомендовал следить за техническим состоянием машин, проверять давление в шинах и избегать резких маневров, что позволяет снизить расход топлива. Власти региона и федеральное правительство заверяют, что общественный транспорт, социальные и экстренные службы обеспечены горючим в полном объеме, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
