Небензя: Поставки ракет Tomahawk Украине не изменят ситуацию на фронте

Передача Киеву американских крылатых ракет Tomahawk не окажет влияния на ход боевых действий, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, Москва при необходимости найдет ответ на такие поставки.

Дипломат напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров ранее выразил сомнение в том, что сделка по передаче ракет уже заключена.