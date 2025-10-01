Небензя: Поставки ракет Tomahawk Украине не изменят ситуацию на фронте
Передача Киеву американских крылатых ракет Tomahawk не окажет влияния на ход боевых действий, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, Москва при необходимости найдет ответ на такие поставки.
Дипломат напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров ранее выразил сомнение в том, что сделка по передаче ракет уже заключена.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что даже в случае передачи этих вооружений Украине они не станут «панацеей» и не изменят ситуацию на линии фронта.
О возможности поставок 28 сентября сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, отметив, что окончательное решение будет за президентом Дональдом Трампом, передает «Радиоточка НСН».
