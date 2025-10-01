Адвокат назвал приговор Марине Таубер ударом по молдавской оппозиции
Исполнительный секретарь оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер приговорена к 7,5 года лишения свободы, сообщил ее адвокат Сергей Морару в беседе с «Известиями». По его словам, решение суда станет серьезным испытанием для оппозиции в Молдавии на ближайшие четыре года.
Морару заявил, что ни Таубер, ни глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, ни другие члены партии «Шор» не занимались незаконным финансированием политического объединения.
Он отметил, что обвинение строилось на «выдуманных версиях», а суд, несмотря на опровержение свидетелей и отсутствие прямых доказательств, придерживался позиции прокуратуры.
По словам адвоката, суд также отклонил ходатайства о проведении экономических экспертиз, которые могли бы выявить ошибки в расчетах, представленных обвинением, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На видео попало уничтожение «Искандером» фур с сотней БПЛА «Лютый»
- Макрон выступил против конфискации замороженных российских активов
- США одобрили продажу Канаде систем HIMARS на $1,75 миллиарда
- Небензя: Поставки ракет Tomahawk Украине не изменят ситуацию на фронте
- Адвокат назвал приговор Марине Таубер ударом по молдавской оппозиции
- СМИ: Россия может национализировать иностранные активы в ответ на действия ЕС
- Максим Галкин может «лишиться» своего имени
- В Лос-Анджелесе умерла двукратная лауреатка «Оскара» Мишель Берк
- Симоньян анонсировала выход последнего фильма Кеосаяна
- Дешевый интернет в России связали с уровнем зарплат и курсом рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru