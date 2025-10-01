Адвокат назвал приговор Марине Таубер ударом по молдавской оппозиции

Исполнительный секретарь оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер приговорена к 7,5 года лишения свободы, сообщил ее адвокат Сергей Морару в беседе с «Известиями». По его словам, решение суда станет серьезным испытанием для оппозиции в Молдавии на ближайшие четыре года.

Морару заявил, что ни Таубер, ни глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, ни другие члены партии «Шор» не занимались незаконным финансированием политического объединения.