Максим Галкин может «лишиться» своего имени

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило заявление о прекращении правовой охраны товарного знака «Максим Галкин». Об этом сообщает RT.

Знак был зарегистрирован на индивидуального предпринимателя Максима Галикина (признан в РФ иноагентом), который впоследствии был ликвидирован по решению владельца. В случае аннулирования защиты артист лишится исключительных прав на использование собственного имени, и зарегистрировать его сможет любое третье лицо.

По данным издания, обращение направил президент «Первой патентной компании» Анатолий Аронов. Он пояснил, что товарный знак «уже некому использовать», а потому его необходимо убрать из реестра, чтобы «освободить место».

Какие планы у Аронова в отношении бренда иноагента-юмориста, он уточнять не стал, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
