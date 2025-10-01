Симоньян анонсировала выход последнего фильма Кеосаяна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что последний фильм режиссера Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» выйдет 2 октября на онлайн-платформах Ivi и Okko.

Она отметила, что картина станет доступна зрителям в цифровом формате уже завтра.

В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном

«Если не видели в кино — посмотрите, пожалуйста», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Фильм «Семь дней Петра Семеныча» стал последней работой Кеосаяна. Режиссер скончался 25 сентября в возрасте 59 лет, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
