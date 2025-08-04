1 сентября может стать выходным днем

По его словам, соответствующий проект закона готовится к внесению на рассмотрение депутатов. Гусев призвал парламентариев из всех фракций поддержать инициативу, чтобы семьи могли разделить радость Дня знаний с детьми.

Гусев считает, что для многих родителей, особенно тех, чьи дети впервые идут в школу, 1 сентября — день волнений и гордости, но не все начальники готовы войти в положение.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в школах введут единый учебник по истории для 5-9 классов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

