1 сентября может стать выходным днем
1 сентября в России моет стать оплачиваемым выходным днем для родителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Дмитрия Гусева.
По его словам, соответствующий проект закона готовится к внесению на рассмотрение депутатов. Гусев призвал парламентариев из всех фракций поддержать инициативу, чтобы семьи могли разделить радость Дня знаний с детьми.
Гусев считает, что для многих родителей, особенно тех, чьи дети впервые идут в школу, 1 сентября — день волнений и гордости, но не все начальники готовы войти в положение.
Ранее стало известно, что с 1 сентября в школах введут единый учебник по истории для 5-9 классов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru