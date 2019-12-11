Россиян не устраивает их зарплата

Более трети опрошенных Общественной палатой РФ граждан страны считают, что размер справедливой минимальной оплаты труда должен превышать 50 тысяч рублей. Согласно результатам проведенного исследования, 35% респондентов назвали справедливым минимумом доходов на работающего члена семьи более 50 тысяч рублей.

Также более половины участников опроса ответили, что периодически испытывают чувство социальной несправедливости.

Россияне постоянно живут в ожидании очередного экономического кризиса. Об этом НСН рассказал руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Уже более 10 лет россияне живут в состоянии глобального кризиса. Они научились их предчувствовать. Ситуация на рынке труда не улучшается, ситуация с зарплатой тоже не меняется. Возникает ощущение тревоги. Люди хотели бы видеть экономический рост, отраженный в своих доходах, но вроде бы показатели официальные растут, а жить легче не стало. Отсюда и возникает новое состояние тревоги», - пояснил результаты исследования экономист.

Недавно был составлен рейтинг регионов с самой большой долей жителей, получающих высокие зарплаты. Первые три места занимают Чукотский и Ямало-Hенецкий автономные округа, а также Москва — там зарплату более 100 тысяч рублей в месяц получают примерно треть работающих жителей. В самом конце списка оказались Орловская область, Республика Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика, зарплатой выше 100 тысяч рублей может похвастать менее одного процента работающего населения. В исследовании отмечается, что в целом по стране в 2019 году зарплату более 100 тысяч рублей в месяц получали 7% россиян.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил в эфире НСН, что нищета таит в себе угрозу для государства.

«С плохой государственной обеспеченностью не может быть сильного государства с сильной экономикой. Нужно стремиться к исправлению ситуации. Борьба с бедностью, повышение доходов, рост заработной платы – это приоритеты. Социальная изоляция – это определенная психологическая травма для детей из этих семей, это рамки для их развития, это все в будущем сыграет негативную роль. Чем больше таких случаев, тем больше рисков для нашего государства», - отметил парламентарий.

Среднестатистическому заемщику российских микрофинансовых организаций до зарплаты не хватает ежемесячно около 3 тысяч рублей. В среднем заемщик в МФО за год оформляет 1,3-1,5 займа на сумму около 30 тысяч рублей. Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 58%.

Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг рассказал НСН, что рост потребности микрозаймов среди населения говорит об обострении массовой бедности, на что должны внимание федеральные власти.

«Это очень тревожный сигнал для руководства страны. На самом деле у нас средний класс, который может себе позволить и питаться, и учить детей, и покупать одежду, и предметы длительного пользования, составляет не больше 17-18 процентов. Остальные граждане ведут борьбу за выживание. Последние несколько лет эта массовая бедность обострилась, и поэтому возникла именно такая проблема», — разъяснил академик.

Эксперты уточняют, что рост средней запрашиваемой суммы связан не с желанием повысить уровень жизни: купить новую бытовую технику или сделать ремонт, а все же с недостатком средств на товары первой необходимости.



