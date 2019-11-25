Не до жиру, быть бы живу. Россиянам не хватает на жизнь

Среднестатистическому заемщику российских микрофинансовых организаций до зарплаты не хватает ежемесячно около 3 тысяч рублей. Как пишут РИА Новости со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Юником 24», в этом году обращались за займом в 25-27 тысяч рублей. Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 58%. В среднем заемщик в МФО за год оформляет 1,3-1,5 займа.

Эксперты уточняют, что рост средней запрашиваемой суммы связан не с желанием повысить уровень жизни: купить новую бытовую технику или сделать ремонт, а все же с недостатком средств на товары первой необходимости.

В эфире НСН директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг заявил, что рост потребности микрозаймов среди населения говорит об обострении массовой бедности, на что должны внимание федеральные власти.

«Это очень тревожный сигнал для руководства страны. На самом деле у нас средний класс, который может себе позволить и питаться, и учить детей, и покупать одежду, и предметы длительного пользования, составляет не больше 17-18 процентов. Остальные граждане ведут борьбу за выживание. Последние несколько лет эта массовая бедность обострилась, и поэтому возникла именно такая проблема», — разъяснил академик.