Экономист объяснил причины главной тревоги россиян
Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества в эфире НСН заявил, что люди привыкли жить в состоянии глобального кризиса.
Глобальное исследование потребительского доверия The Conference Board и Nielsen выяснило, что экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян. Как пишет РБК, соотечественники переживают об этом столько же, сколько о здоровье и ценах на продукты.
При этом 2019-ый год, к счастью, не похож на кризисные 2008 или 2014-ый. Так почему же россияне всё больше волнуются по поводу экономики. Об этом НСН спросила у руководителя центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова (слушайте аудио).
«Уже более 10 лет россияне живут в состоянии глобального кризиса, такого кризиса – наводнения. Это не ураган, это периодические налеты, падения. И они научились их предчувствовать. И поэтому сейчас, когда экономика начала замедляться, а 2019-ый год – этот год некого замедления после очень своеобразного бума 2018 года, когда на недвижимость улетала любая, на 50% больше брали кредиты, автомобили покупали. Потребление наращивалось, но сейчас наступило охлаждение и некая тревога, потому что россияне стали чувствовать, что кредитов больше брать не могут, отдавать их все сложнее.
Ситуация на рынке труда не улучшается, ситуация с зарплатой тоже не меняется… Возникает ощущение тревоги. Люди хотели бы видеть экономический рост, отраженный в своих доходах, но вроде бы показатели официальные растут, а жить легче не стало. Отсюда и возникает новое состояние тревоги», - пояснил результаты исследования экономист.
Ранее НСН писала, что россияне начали отказываться от свежих овощей в пользу круп из-за роста цен. Исследование компании GfK сообщила, что в течение последних пяти лет в стране свежие овощи подорожали на 22%. Это и стало причиной отказа от них граждан.
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