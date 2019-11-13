Экономист объяснил причины главной тревоги россиян

Глобальное исследование потребительского доверия The Conference Board и Nielsen выяснило, что экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян. Как пишет РБК, соотечественники переживают об этом столько же, сколько о здоровье и ценах на продукты.

При этом 2019-ый год, к счастью, не похож на кризисные 2008 или 2014-ый. Так почему же россияне всё больше волнуются по поводу экономики. Об этом НСН спросила у руководителя центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова (слушайте аудио).

«Уже более 10 лет россияне живут в состоянии глобального кризиса, такого кризиса – наводнения. Это не ураган, это периодические налеты, падения. И они научились их предчувствовать. И поэтому сейчас, когда экономика начала замедляться, а 2019-ый год – этот год некого замедления после очень своеобразного бума 2018 года, когда на недвижимость улетала любая, на 50% больше брали кредиты, автомобили покупали. Потребление наращивалось, но сейчас наступило охлаждение и некая тревога, потому что россияне стали чувствовать, что кредитов больше брать не могут, отдавать их все сложнее.