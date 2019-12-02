Названы регионы с самыми высокими зарплатами. Но бедных все равно много

Составлен рейтинг регионов с самой большой долей жителей, получающих высокие зарплаты. Первые три места занимают Чукотский и Ямало-Hенецкий автономные округа, а также Москва — там зарплату более 100 тыс. рублей в месяц получают 32,1%, 31,7% и 27,4% работающих жителей соответственно. Таковы результаты исследования «РИА Новости». В самом конце списка оказались Орловская область (0,9%), Республика Дагестан (0,9%) и Кабардино-Балкарская Республика (0,7%). В исследовании отмечается, что в целом по стране в 2019 году зарплату более 100 тыс. рублей в месяц получали 7% россиян.

Между тем, ранее россияне назвали размер справедливой заработной платы. Опрос был проведен страховой компанией «Сбербанк страхование жизни» в 39 городах. В среднем по стране работающие граждане считают, что ее размер должен составлять 66 тысяч рублей. Наиболее высокий уровень справедливой зарплаты назвали столичные респонденты – почти 100 тысяч рублей, наименьший – в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тысяч). Повсеместно, кроме российской столицы, названные показатели превосходят размеры средней фактической зарплаты. Реальность же такова, что около 20 миллионов россиян живут ниже уровня бедности, располагая доходом ниже официального прожиточного минимума, то есть десятью с небольшим тысячами на человека.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил в эфире НСН, что нищета таит в себе угрозу для государства.

«С плохой государственной обеспеченностью не может быть сильного государства с сильной экономикой. Нужно стремиться к исправлению ситуации. Борьба с бедностью, повышение доходов, рост заработной платы – это приоритеты. Социальная изоляция – это определенная психологическая травма для детей из этих семей, это рамки для их развития, это все в будущем сыграет негативную роль. Чем больше таких случаев, тем больше рисков для нашего государства», - отметил парламентарий.

Власти регулярно отчитываются о росте зарплат самых чувствительных в этом плане бюджетников - врачей и учителей. Так, в ноябре министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей. По ее данным, медики с высшим медицинским или фармацевтическим образованием получают 79 тысяч рублей. Однако фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков заявил НСН, что не верит в такие доходы врачей.

«Может быть, такие зарплаты есть в Москве, и то, если работать не на одну ставку. В центре им. Блохина - до 50 тысяч не дотягивает. А если работать в регионах, то там денег таких нет, там в разы меньше. Как мне пишут коллеги, 20-25 тысяч рублей они получают», - рассказал Беляков.