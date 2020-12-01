Россиян начинают уведомлять об их праве на меры соцподдержки
Жители России с 1 декабря будут получать актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале Госуслуг, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минтруд.
Так, родителям, зарегистрированным на портале, с их согласия будут приходить уведомления о положенных мерах поддержки на детей, в том числе о единовременном пособии при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячных выплатах до трех лет. Также уведомления смогут получать пожилые люди, безработные и другие категории россиян.
Данный сервис должен устранить пробел, который не давал возможность гражданам получать достоверную и полную информацию о тех мерах поддержки, которые им полагаются.
Сегодня в стране реализуется свыше 3 тысяч мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек.
Как сообщалось, жители Московской области, получившие удостоверение многодетной семьи, смогут узнать о полагающихся им мерах социальной поддержки в личном кабинете на региональном портале.
Многодетным родителям будут приходить соответствующие уведомления. Для получения поддержки им понадобится перейти по ссылкам, заполнить электронные заявления и загрузить сканы документов.
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