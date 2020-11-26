Многодетным жителям Подмосковья расскажут о соцподдержке через онлайн-сервис

Жители Московской области, получившие удостоверение многодетной семьи, смогут узнать о полагающихся им мерах социальной поддержки в личном кабинете на региональном портале.

Как сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар, многодетным родителям будут приходить соответствующие уведомления. Для получения поддержки им понадобится перейти по ссылкам, заполнить электронные заявления и загрузить сканы документов, передаёт «Радио 1».

По данным министра социального развития Подмосковья Ирины Фаевской, в регионе проживают 85 тысяч многодетных семей. Комплекс мер социальной поддержки для них расширяется ежегодно.

