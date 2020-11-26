Многодетным жителям Подмосковья расскажут о соцподдержке через онлайн-сервис
Жители Московской области, получившие удостоверение многодетной семьи, смогут узнать о полагающихся им мерах социальной поддержки в личном кабинете на региональном портале.
Как сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар, многодетным родителям будут приходить соответствующие уведомления. Для получения поддержки им понадобится перейти по ссылкам, заполнить электронные заявления и загрузить сканы документов, передаёт «Радио 1».
По данным министра социального развития Подмосковья Ирины Фаевской, в регионе проживают 85 тысяч многодетных семей. Комплекс мер социальной поддержки для них расширяется ежегодно.
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