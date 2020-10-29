В Госдуме предложили россиянам платить за соцподдержку самим

Россиянам предложили за свой счет страховать себя от безработицы и болезней.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести личное социальное страхование, а Фонд обязательного медицинского страхования упразднить, передает РИА Новости.

Вместо Фонда ОМС он предложил вернуть прямое финансирование медучреждений.

«Нужно ввести нормальное личное социальное страхование, которое будет обязательным и за которое каждый человек будет платить сам. Причем линейку этих страховых случаев надо расширять… Человек должен застраховаться, если он хочет, от безработицы, от потери временной нетрудоспособности, от каких-то болезней и прочее. Но это он должен делать самостоятельно», - приводит агентство слова Калашникова.

Депутат также раскритиковал нынешние формы медстрахования, когда курящий и некурящий платят одни и те же страховые взносы.

Ранее в четверг Калашников предложил начислять пенсию в России по 10 рангам, напоминает RT.

