Россия запретила въезд иностранцев из Китая

4 февраля 202009:24

Правительство России с 4 февраля ограничило въезд иностранных граждан с территории Китая в воздушных пунктах пропуска. Такое распоряжение опубликовано на сайте кабмина, сообщает RT.

В сообщении отмечается, что мера временная, ее цель – предупредить проникновение на территорию РФ новую коронавирусную инфекцию с территории КНР.

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Исключение составляет аэропорт Шереметьево. Кроме того, запрет на въезд не распространяется на граждан стран-членов ЕАЭС, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ, передает АГН «Москва».

По данным на вторник, число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае достигло 20438 человек. От последствий болезни скончались 425 пациентов.


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ФОТО: Аэрофлот
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