Россия запретила въезд иностранцев из Китая

Исключение составляет аэропорт Шереметьево. Кроме того, запрет на въезд не распространяется на граждан стран-членов ЕАЭС, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ, передает АГН «Москва».

По данным на вторник, число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае достигло 20438 человек. От последствий болезни скончались 425 пациентов.



