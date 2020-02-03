В Китае за 10 дней построили больницу для заразившихся коронавирусом
Китайские власти за 10 дней построили в городе Ухань госпиталь для больных коронавирусом. Сегодня в него посупят первые заболевшие, сообщает RT со ссылкой на государственное телевидение КНР CCTV.
В воскресенье, 2 февраля, глава города Чжоу Сяньван передал медучреждение представителям военного ведомства.
Больница сможет вместить до одной тысячи пациентов, сообщает РИА ФАН.
Здание нового госпиталя представляет собой сборную модель коробчатого типа. Строительство зданий такого типа обычно ведется в течение шести суток.
Вторая подобная больница будет сдана строителями 5 февраля.
Коронавирусом 2019-nCoV на данный момент заражены более 17 тыс. человек, умерли 361. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань провинции Хубэй.
Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН объяснил, почему китайский пациент в больнице Читы не получил информацию о заболевании коронавирусом.
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