Доходность торговых центров снизилась, теперь для многих это не тот привлекательный бизнес, каким был до 2019 года.

«В регионах были обеспеченные люди, и они очень часто вкладывали в торговые центры. Существовало мнение, что это актив, который не требует особой заботы: построил, поставил человека или небольшую команду - и он пожизненно приносит тебе дивиденды. Но ситуация изменилась: свободных мест в торговых центрах гораздо больше. Бизнесу нужно крутиться, что-то придумывать, привлекать арендаторов, придумывать товарное соседство, рекламу, - все это стало гораздо сложнее. Поэтому и до регионов это (сокращение числа ТЦ – ред. НСН) тоже дойдет. Кроме того, у покупателя появилась возможность вообще не ходить в торговый центр и выписывать все товары по доставке. Раньше люди ходили туда еще и провести время: гипермаркет, магазины, кино, еще что-то. Сейчас там людей на порядок меньше, чем условно в 2018 году. Москва и Санкт-Петербург не могут жить в другом мире, чем другие регионы», - считает вице-президент «Опоры России».

Вместе с тем закрытие торговых центров Максимов исключил, так как это были бы прямые убытки.

«Бизнес как-то будет выходить из положения, насколько это возможно», - прогнозирует собеседник НСН.

Торговые центры все чаще сдают помещения в аренду как склады, основными арендаторами выступают маркетплейсы, ранее заявлял НСН Булат Шакиров.

