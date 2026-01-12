Наконец построили: Чем наполнить новые торговые центры в России
Рост торговых площадей в 2026 году прогнозируется благодаря прошлым трендам, сейчас же ситуация кардинально изменилась, заявил НСН вице-президент «Опоры России» Вадлен Максимов.
Увеличение объема ввода торговых центров в России связано с инерцией прошлых лет, в ближайшей перспективе их рост сократится из-за ухода торговли в онлайн и изменения потребительского поведения, заявил НСН вице-президент «Опоры России», руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Вадлен Максимов.
Объем ввода торговых центров в 2026 году может увеличиться на 21% год к году, до 638 тысяч квадратных метров, что вдвое больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант». Основной прирост обеспечит открытие ТЦ в регионах. Впрочем, как отмечает издание, рынку торговой недвижимости еще предстоит пережить спад объема нового строительства из-за отсутствия новых проектов.
«Сейчас мы видим продолжение прошлых трендов. Открываемые торговые центры строились не с декабря - решение об этом принималось гораздо раньше. С доковидных времен ситуация изменилась радикально, в том числе это связано с перетоком товарооборота в маркетплейсы. Поэтому количество торговых центров в перспективе не будет расти такими темпами, как раньше», - пояснил Максимов.
Доходность торговых центров снизилась, теперь для многих это не тот привлекательный бизнес, каким был до 2019 года.
«В регионах были обеспеченные люди, и они очень часто вкладывали в торговые центры. Существовало мнение, что это актив, который не требует особой заботы: построил, поставил человека или небольшую команду - и он пожизненно приносит тебе дивиденды. Но ситуация изменилась: свободных мест в торговых центрах гораздо больше. Бизнесу нужно крутиться, что-то придумывать, привлекать арендаторов, придумывать товарное соседство, рекламу, - все это стало гораздо сложнее. Поэтому и до регионов это (сокращение числа ТЦ – ред. НСН) тоже дойдет. Кроме того, у покупателя появилась возможность вообще не ходить в торговый центр и выписывать все товары по доставке. Раньше люди ходили туда еще и провести время: гипермаркет, магазины, кино, еще что-то. Сейчас там людей на порядок меньше, чем условно в 2018 году. Москва и Санкт-Петербург не могут жить в другом мире, чем другие регионы», - считает вице-президент «Опоры России».
Вместе с тем закрытие торговых центров Максимов исключил, так как это были бы прямые убытки.
«Бизнес как-то будет выходить из положения, насколько это возможно», - прогнозирует собеседник НСН.
Торговые центры все чаще сдают помещения в аренду как склады, основными арендаторами выступают маркетплейсы, ранее заявлял НСН Булат Шакиров.
