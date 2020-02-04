Новости за ночь: Число заболевших коронавирусом превысило 20 тысяч
Согласно обновленным данным государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая, число заразившихся коронавирусом нового типа в стране достигло 20438 человек. От последствий болезни скончались 425 пациентов, передает РИА Новости.
Ещё у 23 тысяч человек подозревают коронавирус. В общей сложности 171,3 тысячи человек, имевшие контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
На фоне распространения вируса власти Китая выступили против чрезмерно острой реакции и действий, вызывающих панику. В МИД КНР напомнили, что глава Всемирной организации здравоохранения после визита в Китай высоко оценил предпринятые в стране меры.
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