Новости за ночь: Число заболевших коронавирусом превысило 20 тысяч

Ещё у 23 тысяч человек подозревают коронавирус. В общей сложности 171,3 тысячи человек, имевшие контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

На фоне распространения вируса власти Китая выступили против чрезмерно острой реакции и действий, вызывающих панику. В МИД КНР напомнили, что глава Всемирной организации здравоохранения после визита в Китай высоко оценил предпринятые в стране меры.

