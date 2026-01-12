РКН: Операторы связи в РФ совершили нарушения в части доступности ресурсов
В рамках установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) у 33 операторов связи было выявлено 35 нарушений. Об этом со ссылкой на Роскомнадзор сообщает RT.
В ведомстве указали, что речь идёт об оборудовании для фильтрации трафика от запрещённого в России контента.
«По четырём фактам суды уже состоялись, нарушителям выписаны штрафы», — говорится в сообщении.
В Роскомнадзоре добавили, что штрафы для компаний за подобные нарушения составляют не менее 500 тысяч рублей, а для должностных лиц и предпринимателей не исключено наказание в виде лишения свободы.
Ранее гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков заявил «Радиоточке НСН», что оборудование ТСПУ предназначено как для обеспечения работы «белых списков», так и для отключения России от мирового интернета.
