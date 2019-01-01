Россия заняла седьмое место по количеству банкоматов
НСН представляет рейтинг стран по числу банкоматов на 100 тысяч населения, представленный Всемирным банком.
Специалисты Всемирного банка подсчитали, сколько банкоматов приходится в странах мира на 100 тысяч человек. В получившемся рейтинге Россия заняла седьмое место, сообщает НСН.
На первом месте оказался китайский Макау. Там, по последним имеющимся данным за 2017 год, зафиксировали 313,15 банкоматов на 100 тысяч человек. Следом идет Южная Корея с показателем 271,88. Тройку лидеров замыкает Канада, где на 100 тысяч человек насчитывается 227,82 банкоматов.
В пятёрку стран с наибольшим числом банкоматов также вошли Сан Марино (182,89 на 100 тысяч населения) и Соединенные Штаты (173,90 по данным за 2009 год). Шестую строчку заняла Португалия (168,04).
В России эксперты обнаружили 163,93 банкоматов на 100 тысяч человек. Десятку лидеров замыкают Австралия (162,01), Хорватия (140,38) и Великобритания (128,13).
Ранее стало известно о крупном мошенничестве с одним из российских банкоматов. 29 августа прошлого года злоумышленник положил на две банковские карты через банкомат купюры «банка приколов» на сумму 565 тысяч рублей, сообщила пресс-служба столичного МВД. Правоохранительные органы Москвы разбираются в обстоятельствах преступления.
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