Россия заняла седьмое место по количеству банкоматов

Специалисты Всемирного банка подсчитали, сколько банкоматов приходится в странах мира на 100 тысяч человек. В получившемся рейтинге Россия заняла седьмое место, сообщает НСН.

На первом месте оказался китайский Макау. Там, по последним имеющимся данным за 2017 год, зафиксировали 313,15 банкоматов на 100 тысяч человек. Следом идет Южная Корея с показателем 271,88. Тройку лидеров замыкает Канада, где на 100 тысяч человек насчитывается 227,82 банкоматов.