Приморский кассир присвоила себе 28 млн рублей

Работавший в одном из крупных банков во Владивостоке старший кассир не докладывала купюры в банкоматы и присвоила себе 28 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Приморского края. Об этом пишут «РИА Новости».

Уточняется, что банк требует от подозреваемой возместить ущерб, женщина теперь предстанет перед судом.

Как сообщает RT, женщина более десяти лет проработала в банке. Схему хищения выявила сама служба безопасности банка.