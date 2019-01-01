Приморский кассир присвоила себе 28 млн рублей
Работавший в одном из крупных банков во Владивостоке старший кассир не докладывала купюры в банкоматы и присвоила себе 28 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Приморского края. Об этом пишут «РИА Новости».
Уточняется, что банк требует от подозреваемой возместить ущерб, женщина теперь предстанет перед судом.
Как сообщает RT, женщина более десяти лет проработала в банке. Схему хищения выявила сама служба безопасности банка.
Ранее НСН сообщала, что правоохранительные органы Москвы разбираются в обстоятельствах преступления, совершенного девять месяцев назад, когда клиент банка пополнил собственные карты поддельными купюрами.
29 августа прошлого года злоумышленник положил на две банковские карты через банкомат купюры «банка приколов» на сумму 565 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного МВД.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»
- В Совфеде объяснили, как Украина подготовит НАТО к войне с Россией
- Первый канал подтвердил отправку приглашения дочери Алсу
- Гройсман заявил об уходе в отставку