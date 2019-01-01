Неизвестный «разбогател» на полмиллиона за счет «банка приколов» в Москве

Примечательно, что банкомат подделку не распознал и купюры принял. О преступлении стало известно только в мае этого года. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее платёжная система VISA сообщила о запуске проекта, в рамках которого клиенты смогут снимать наличные не только в банкоматах, но и на кассах магазинов.

Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств, а также председатель СРО совета «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев в эфире НСН высказался против снятия денег на кассах магазинов. При этом эксперт выразил уверенность, что банки, участвующие в программе, технически подготовлены к нововведению.

