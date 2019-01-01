Неизвестный «разбогател» на полмиллиона за счет «банка приколов» в Москве
Правоохранительные органы Москвы разбираются в обстоятельствах преступления, совершенного девять месяцев назад, когда клиент банка пополнил собственные карты поддельными купюрами.
29 августа прошлого года злоумышленник положил на две банковские карты через банкомат купюры «банка приколов» на сумму 565 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного МВД.
Примечательно, что банкомат подделку не распознал и купюры принял. О преступлении стало известно только в мае этого года. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее платёжная система VISA сообщила о запуске проекта, в рамках которого клиенты смогут снимать наличные не только в банкоматах, но и на кассах магазинов.
Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств, а также председатель СРО совета «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев в эфире НСН высказался против снятия денег на кассах магазинов. При этом эксперт выразил уверенность, что банки, участвующие в программе, технически подготовлены к нововведению.
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