Россия закрывает границу с Белоруссией

Правительство России решило закрыть границу с Белоруссией из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, меры, которые предпринимаются в России против коронавируса, позволяют ограничить распространение заболевания в России, пишет "Газета.ру"

В России на утро понедельника известно о 65 заболевших новым типом коронавируса. В Белоруссии коронавирус выявлен у 27 граждан.