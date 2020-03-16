Россия закрывает границу с Белоруссией
Правительство России решило закрыть границу с Белоруссией из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
По словам главы правительства, меры, которые предпринимаются в России против коронавируса, позволяют ограничить распространение заболевания в России, пишет "Газета.ру"
В России на утро понедельника известно о 65 заболевших новым типом коронавируса. В Белоруссии коронавирус выявлен у 27 граждан.
С пятницы, 13 марта, в России начало действовать ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Жители России, в отличие от населения других стран, меньше переживают из-за распространения коронавируса. Так считает клинический психолог Михаил Хорс. В эфире НСН он рассказал, как снизить информационную токсичность в период пандемии коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- «Никакой солидарности!»: Кричевский раскритиковал «коронавирусный» план правительства
- Путин заявил, что России «плевать» на санкции США и ЕС
- Актриса Ольга Куриленко заболела коронавирусом
- Сбежавшую из больницы в Москве женщину с коронавирусом вернули обратно
- Россия закрывает границу с Белоруссией