Политолог: Закрытие границы России и Белоруссии не повлияет на отношения двух стран

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН отметил, что закрытие границы – вынужденная и временная мера, которая не должна на отношения между Москвой и Минском.

«Мне кажется, эта мера вполне очевидная, и продиктована она последними событиями, которые происходят в Европе и во всем мире с коронавирусом. Мобильность ограничивается для того, чтобы не было распространения вируса среди населения. В связи с этим хотел бы отметить, что речь идёт о временном закрытии границ для перемещения граждан, и такого рода закрытия происходят по всей Европе, а в некоторых странах закрывают передвижение даже между городами. Поэтому здесь нет никакой сенсации и какого-либо политического подтекста.

Одна из причин, по которой Россия закрыла границу с Белоруссией, в том, что через белорусский аэропорт «Минск-2» проходил большой транзит пассажиров, в том числе из Украины и некоторых стран Европы.

Думаю, на отношения России и Белоруссии это никак не повлияет. Это вынужденная мера. Она создает определённые неудобства для граждан двух стран. Но я считаю, что для безопасности населения такие меры иногда дают эффект», - заявил Болкунец.

Интересно, что в Белоруссии, по официальным данным, пока меньше заболевших, чем в России – только 27 человек.

«Последние данные по коронавирусу в Белоруссии были в пятницу, и после этого белорусские власти засекретили информацию о количестве заражённых – видимо, чтобы не вызывать панику. Интересный аспект: Белоруссия - единственная страна в Европе, у которой есть заболевшие и которая не принимала меры по закрытию границ. Границы закрыли соседи Белоруссии, и поэтому Лукашенко не придётся тратить ресурсы, чтобы подписывать указ о закрытии границ», - сказал по этому поводу собеседник НСН.

Болкунец не исключил некоторые экономические потери, связанные с передвижением, в том случае если закрытие границы затронет сферу грузоперевозок. Но дефицита ни в Белоруссии, ни в России не возникнет, уверен он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее говорил, что не видит смысла в закрытии границ из-за коронавируса, поскольку даже эти меры не остановили распространение болезни. Минск узнал о решении Москвы закрыть границу в понедельник и изучает информацию, передаёт ТАСС. В Госпогранкомитете Белоруссии уточнили, что нахождение белорусских пограничников у границы с Россией не планировалось.

