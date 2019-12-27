Росстат рассказал о нескольких сценариях демографической ситуации в стране

Росстат опубликовал новый демографический прогноз населения РФ до 2036 года, согласно которому продолжительность жизни в стране будет ниже запланированной. В среднем сценарии ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 75,5 лет, а в 2030-ом - до 77, 5 лет. И эти цифры не дотягивают до прописанных президентом в указе 78 лет в 2024 году и 80 лет в 2030-ом. Выход на естественный прирост населения даже в оптимистичном сценарии прогноза вплоть до 2035 года не предполагается. Высокий же прогноз предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, член-корреспондент РАН, профессор Олег Аполихин в эфире НСН заявил, что проблема еще и в том, что репродуктивное здоровье мужчин заметно снижается. Рожать женщинам не от кого.

«Правильно сейчас ставить вопрос не о продолжительности всей жизни, а о продолжительности здоровой жизни. Россияне начали заболевать в трудоспособном возрасте, особенно мужчины. "Фатальный дебют" приходится на возраст 41-54 года. 52% мужчин умирают до 67 лет. Репродуктивное здоровье россиян ухудшается. Коэффициент рождаемости падает» - констатировал он.

Сотрудник Института социально-политических исследований РАН, доктор экономических наук, профессор Алла Иванова рассказала о том, от чего зависит общая численность населения.

«Этот показатель зависит от того, какова будет динамика естественной убыли за счет превышения умерших над родившимися, и насколько эта естественная убыль может быть компенсирована за счет миграции. Суммарный коэффициент рождаемости не сокращается или сокращается очень незначительно. Это не влияет на число рождения», - считает Иванова.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что естественный прирост населения фиксируется только в 18 регионах России. По ее словам, сложившихся темпов снижения смертности не хватило, чтобы сдержать естественную убыль, поскольку продолжается падение рождаемости, связанное с демографическими процессами предыдущих периодов и сокращением числа женщин в возрасте от 20 до 29 лет с 2010 по 2020 год на 4,5 миллиона человек.

В эфире НСН руководитель рабочей группы по защите семьи Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка Игорь Белобородов рассказал, какие меры смогут поднять рост численности населения России.